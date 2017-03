Humo gidst u door de wondere wereld van de internettrends: vallende dikkerds in de ruimte

Geef uw ogen even goed de kost:

Ooit gehoord van het Australische elektroduo Bag Raiders? Nee? Of van hun bescheiden hitje Shooting stars? Eerlijk: wij hadden er evenmin van gehoord, totdat de afgelopen weken overal video's opdoken met Shooting stars als soundtrack. Misschien heeft uw kroost dat übercatchy synthwavenummer al lopen neuriën, of misschien heeft u het ergens horen aanwaaien uit een open raam - waarop u uiteraard meteen getransporteerd werd naar uw glorierijke kinderjaren, toen kleuren nog mochten schreeuwen en de synths nog vet gesmeerd werden zónder dat dat 'kitsch' heette.

De geoefende websurfer kent Shooting stars van de vele parodieën, met als speerpunt het filmpje hierboven. Het recept voor die persiflages is poepsimpel: knip een vallende mens (liefst zo dik mogelijk) uit een andere video en zwier uw slachtoffer de ruimte óf de microscopische wereld in met behulp van uw montageskills. Zo zoeft de uitverkoren dikkerd langs sterren, planeten en supernova's, tussen dolfijnen of hersencellen - you name it. Een prachtig schouwspel, denken wij zo.

De populariteit van deze frats valt dan ook te verklaren door dat contrast: mensen die op enorm knullige wijze neervallen of -duiken ondernemen plots een intergalactische reis. De idiote, wiebelende beweging die de tuimelaars maken - tevens de pose waarin ze vereeuwigd zijn - vergroot dat contrast nog meer. Ook het gigantische oorwurmgehalte van de muziek lijkt ons cruciaal voor het succes van de filmpjes. Shooting stars is dromerig en vreemd nostalgisch; het schept een gemis dat weg is vooraleer u er een vinger op kan leggen. En als we écht dramatisch willen doen, dan kunnen we heel deze hype zien als een manier om onszelf ervan te overtuigen dat zelfs de meest knullige, meest onhandige, meest onfortuinlijke menswezens het tot in de diepste regionen van de kosmos kunnen schoppen. Niet álle hoop is verloren; laten we dat vooral onthouden.

Hieronder vindt u een compilatie. Saruman uit 'Lord of the Rings', een koprollende Spanjaard, een resem corpulente heerschappen: allemaal kiezen ze het luchtruim.