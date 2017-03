De mensenspotters (1): Homo Securitatis Inferioris

Veiligheidspersoneel Dat Er Niet Sterk Uitziet

Het bestaan van deze soort wordt door wetenschappers verklaard door een te lakse werking van de evolutionaire selectie. Door een collectief verlaagd veiligheidsgevoel is er een te grote vraag naar veiligheidspersoneel. Dat zorgt ervoor dat ook schralere types in aanmerking komen voor een veiligheidsfunctie. In sommige landen heeft het al geleid tot drastische ingrepen. Zo worden op enkele kleinere regionale luchthavens comapatiënten ingezet om over de veiligheid van de reizigers te waken. Onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van deze enigszins passieve veiligheidsbeambten het aantal parfumdiefstallen in de taxfreezone met 23 procent heeft doen dalen. Verder onderzoek is aangewezen om na te gaan of zij mogelijk een ontradend effect hebben op potentiële zelfmoordterroristen of drugsdealers.

Een inferieur veiligheidstrio.

Comabewaker op een regionale luchthaven.

De Homo Securitatis Depressivus. Dit tewerkstellingsproject voor depressieve mensen op de luchthaven van Charleroi werd inmiddels stopgezet.