De animatiefiguren van Walt Disney behoren al sinds mensenheugenis tot het collectieve erfgoed. Blijkt dat er levensechte replica's van Cruella De Vil of Aladdin op deze aardbol ronddwalen. Wij hopen oprecht dat het met die bokser, wiens gezicht is vertimmerd tot de klokkenluider van de Notre Dame, toch nog goed is gekomen.