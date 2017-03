We hoeven het u niet te zeggen: veel plaatsen op onze aardbol zien er wat mistroostig en verlaten uit. Dat is in Zweden niet anders. Gelukkig had een of andere jolige Jan het idee om googly eyes - zeg maar plastic oogballen - op allerlei objecten te kleven. De wereld ziet er meteen wat geestiger uit. Moeten ze vaker doen als het van ons afhangt!