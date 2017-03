De mensenspotters 2: Homo Transpiratus

Transpiratie is een begrip uit de plantenfysiologie en herinnert ons aan een gedeeld verleden met onze vegetatieve vrienden. Met deze belangrijke nuance: planten zweten om overtollig vocht te verdampen, mensen zweten omdat ze dingen verzwijgen. Bij de mens is deze transpiratie of dit zweet doorgaans zichtbaar als een parelend vochttapijt op het gezicht of indirect af te leiden uit de sporen die het nalaat op het textiel waarin de zweter zich hult.

Bekend zijn de okselvijvers. Een minder bekend fenomeen is het uitdijende spoor dat deze overmatige vochtafscheiding kan nalaten ter hoogte van de bilnaad. Dat wordt door leken aangeduid met de term reetrivier. In extreme gevallen omspant de delta van een reetrivier de gehele onderrug.

Deze vrouw werd net door haar man betrapt op een leugen. Haar lach wordt het best omschreven als ongemakkelijk.

Man met penisvormig rugzweet en een kind op schoot. Werd intussen veroordeeld en chemisch gecastreerd.

Penisvormig rugzweet: ontstaat wanneer tijdens zware fysieke inspanningen de beoefenaar stiekem aan penissen denkt.

Rugzakzweet: ontstaat wanneer de drager van de rugzak tijdens het dragen ervan bepaalde dingen verzwijgt.