Als je als volwassen manspersoon nog met Lego wil spelen, kun je maar beter een kind hebben — of, erger nog: een droom om alle voetbalstadions uit de Engelse en Schotse professionele voetballerij na te bouwen. Dat laatste is het levenswerk van ene Chris Smith. De man trapte z’n megalomane project een drietal jaar geleden op gang en hoewel hij nog niet aan alle 96 benodigde voetbaltempels is toegekomen, mag het het resultaat al gezien worden. Goeie bal, Chris!