Kinderlijke tekeningen en ordinaire, racistische praat. Onze muren staan volgeklad met de lelijkste graffitiwerken. Al hoeft vandalisme niet per se altijd negatief te zijn. Deze zelfverklaarde kunstenaars haalden het beste in zich naar boven en toonden dat de omgeving er heel wat vrolijker kan uitzien met een likje humor. Kunst met een kleine K of vandalisme met een grote V, wij laten u het oordeel vellen.