De 'Vader van het Jaar'-award hebben we al vaker uitgereikt, maar ook deze meneer is in de running. Laleh Mohmedi is de naam, en heeft de gewoonte om creatief aan de slag te gaan met het voedsel van zijn kroost. Foto's van zijn meesterwerkjes pleurt hij vervolgens op Instagram, wat hem tot heden meer dan 80 000 volgers opleverde. Good going, Laleh!