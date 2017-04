Als u terugblikt op vakantiekiekjes of mooie herinneringen aan een dol avondje uit, schrik dan niet als u een of andere onverlaat bespeurt in de achtergrond. Photobombers zijn nu eenmaal alomtegenwoordig en bijwijlen creatief in hun ongein zoals deze fotospecial aantoont. Een spijtige zaak voor de modellen in kwestie, maar des te leuker voor ons.