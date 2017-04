U gelooft niet in Het Toeval? Volgende kiekjes lijken uw argwaan te bevestigen. Als er een Hogere Macht is, verkneukelt die zich alvast aan iets té toevallige accidentjes. Alanis Morissette kweelde het al passioneel in haar wereldhit: is niet alles ironisch? Dertig maal troef in deze fotospecial!