Oeps, daar liep even iets mis: 19 gezichtssmeltende gifs (fotospecial)

De wondere digitale wereld van eentjes en nulletjes is een polyvalent gegeven waarmee we aan onze escapistische noden kunnen voldoen met ondermeer bewegend beeld. Maar deze wereld is niet zonder zijn gebreken. Zo wil het al wel eens misgaan met digitale bestanden waardoor het fenomeen glitch ontstaat. Wie ooit op digitale wijze een film bekeek, herkent het fenomeen vast wel. Meestal loopt het beeld vast waarna het geheel verkleurt en verkruimelt tot een amorfe blob pixels die zich kortstondig vastkoekt aan de binnenkant van uw scherm. Dat levert een weinig fraai zicht op maar heel soms, wanneer het op de juiste moment gebeurt, wordt het lollig.