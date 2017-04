Kunstenaar gaat loos op smerige wagens (fotospecial)

Een besmeurde wagen is niet zelden het doelwit van grapjurken die hun obscene of amoureuze boodschappen de wereld insturen. De Russische illustrator Nikita Golubev pakt het anders aan en tovert de wagens om tot heuse kunststukjes. Wat de eigenaar in kwestie ervan denkt, daar hebben we het raden naar, maar een aansporing om een spons boven te halen is het alleszins niet.