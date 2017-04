Nostalgische zielen recreëren oude kinderfoto's (fotospecial)

Studententijd schoonste tijd van het leven? Niets van! De kindertijd, dié was pas heerlijk: ongestraft overgeven op moeders schoot, van hot naar her gevoerd worden in een buggy en boertjes laten die vervolgens onder gejuich onthaald worden. Enigste herinnering aan die kinderlijk anarchistische periode zijn - jammer genoeg - kiekjes uit het familiealbum. Een mens zou voor minder nostalgisch worden. Volgende grapjassen kruipen nogmaals in de huid van hun koterige zelf. De zucht van ontroering die moeder slaakt wanneer ze de kinderfoto's van haar snoezige hufters bekijkt wordt er zo eentje van afgrijzen.