30 wetenschappers met gevoel voor humor die protesteren tegen Trump (fotospecial)

Afgelopen zaterdag was het de Dag van de Aarde. Niks bijzonders zou u denken, zijnde het niet dat onze aardkloot al betere tijden heeft gekend. Sinds The Donald besliste om de duimschroeven van de wetenschap steviger aan te draaien en de opwarming van de aarde als onzin te bestempelen is protest nooit veraf. De wetenschappelijke wereld kwam op straat om zijn beleid te hekelen en deed dat met verve en de nodige humor, zoals deze fotospecial aantoont.