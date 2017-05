Zoals elke Amerikaanse cartoonist, wilde ook Phil Jones zijn werk gepubliceerd zien in het prestigieuze tijdschrift The New Yorker. Daar werd zijn werk echter te licht bevonden, wat overigens geen schande is. Daarop besloot Jones om zijn cartoons dan maar integraal op het wereldwijde web te pleuren, wat hem misschien geen geld maar wél een reputatie opleverde.