Driewerf hoera en een bulderlach nog aan toe! Op vrijdag 29 september doet de Amerikaanse comedian Chris Rock ons Belgenland aan. Zijn eerste tournee in negen jaar was in de VS in een mum uitverkocht en brengt hem naar het Antwerpse Sportpaleis waar de Grammy en Emmy winnende komiek zonder meer de lachers op zijn hand zal krijgen. Gaat dat zien!