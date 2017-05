Wat zou komiek George Carlin vinden van deze tijd?

De favoriete komiek van uw favoriete komiek, George Carlin , zou vandaag 80 jaar zijn geworden. We kunnen alleen maar gissen wat Carlin’s commentaar op de recente ontwikkelingen in de wereld zou zijn geweest, maar één ding is zeker: hij had zich doodgelachen.

Tijdens zijn carrière, die haast 5 decennia omspande, transformeerde hij van een tamelijk burgerlijke, Jerry Seinfeld-achtige droogkloot in de jaren 60 naar een fanatieke, maatschappijkritische filosoof in de jaren 70. Hij had er genoeg van om de ouders te entertainen van de mensen waar hij stiekem het meest mee sympathiseerde. In 1970 smeet hij zijn colbertje weg, trok een spijkerbroek aan en liet zijn baard staan. Net als zijn tijdgenoten Lenny Bruce en (de rijzende ster) Richard Pryor werd Carlin gezien als een afvallige, een held van de tegencultuur.

Naar eigen zeggen was hij slechts een toeschouwer, een passieve consument, een notulist van het schouwspel dat de wereld is. Op het podium hield hij mensen een spiegel voor om - voor heel even - de waan van de dag te doorbreken. Iedereen kreeg ervan langs: politici, bankiers, religie, media, babyboomers, et cetera ad infinitum. Zijn humor was dikwijls zo doordrenkt met cynisme dat zijn cabaretshows haast in filosofische symposia veranderden.

Chris Rock - hij komt trouwens binnenkort Antwerpen onveilig maken - zei over Carlin: ‘People always compare me to Eddie Murphy, Richard Pryor, or Bill Cosby, I guess just because of the black thing. But I always thought one of my biggest influences was George Carlin. Cause I don’t do any characters. Richard becomes a deer and I say, ‘Okay, I’m fucked.’ Eddie does a spot-on Jackie Gleason; I’m like, ‘Fuck. Can’t I just talk? What if I just think of clever things?’ George did that.’

In de jaren negentig begon Carlin ook met het schrijven van boeken. In totaal won hij vier Grammy’s en ontving hij de Mark Twain Prize for American Humor. In 2008 overleed hij. Carlin werd 71 jaar. Ter ere van zijn verjaardag: een compilatie van zijn geschetter over kwesties die nog altijd (maar toch vooral in de Verenigde Staten) brandend actueel zijn.

‘U krijgt de politici, die u verdient’

‘Trump!’ *kuch*

‘Pro-life is anti-vrouw’

Het redden van de planeet

Amerika’s drang naar oorlog

Reclame: de kunst van het verkopen van kolder

De doodstraf

Veiligheidsvoorschriften op vliegvelden

‘De pot op met religie’

De verdeling van macht in de wereld

Materialisme

De schijnbare verschillen tussen mensen

De dood