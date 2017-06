Als u zicht ooit in de nabijheid van de Amerikaanse stad Austin bevindt met een knorrende maag, bevelen wij het Mexicaanse restaurant 'El Arroyo' aan. Of het eten op iets trekt mag Joost weten, maar hun uithangbord vol geinige oneliners is alleszins te pruimen. Of zoals ze zichzelf verkopen op hun website: 'last queso stop before a bunch of yoga studios'. Yoga of nacho's? Het antwoord spreekt voor zich.