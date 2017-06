De omslag van de betere cheesy stationsroman is vaak van een al even bedenkelijk niveau als de inhoud. Glimmende spierbundels en onderdanige vrouwen maken er graag deel van uit. Fotograaf Kathleen Kamphausen liet deze boeken een toontje lager zingen door de protagonisten te vervangen door doorsnee stervelingen. Don't judge a book by its cover!