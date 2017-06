Poezen uit LEGO, voor wie het zich graag gemakkelijk maakt (fotospecial)

U kunt al geen vetplant in leven houden dus een kat in huis halen lijkt niet meteen het beste plan? Dan heeft het Japanse bedrijfje Jekca de oplossing voor u: poezen uit LEGO. Voordelen: die sculpturen kijken u niet de hele tijd aan alsof ze een bloederig plan aan het beramen zijn om u om te leggen, ze maken u niet wakker door op uw gezicht te gaan zitten en ze zullen hoogstwaarschijnlijk niet continu de bus melk omstoten. Nadeel: we betwijfelen of ze op haar poten terecht komt als u hem/haar laat vallen.