Papa Chris Martin - nee, niet die van Coldplay - is ongetwijfeld de leutigste thuis. Het op internet geëxploiteerde narcisme van dochter Cassie inspireerde hem tot een eigen Instagrampagina waarop hij haar selfies schaamteloos imiteert. En dat legde de man duidelijk geen windeieren: hij sprokkelde er zowaar dúbbel zoveel volgers mee dan Cassie zelf! Begrijpelijk: want zijn foto's zijn niet alleen grappig, maar ook best wel koddig.