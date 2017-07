24 stuitende gevallen van hipsters die het te bont maken met het presenteren van eten (fotospecial)

Hipsters... Als ze geen koffiehuizen bezetten met hun MacBook, weelderige baarden en man buns laten groeien of vinylplaten najagen, zoeken ze wel een andere manier om lekker vernieuwend uit de hoek te komen. En daarbij is de leuze 'trop is trop' hen geheel onbekend. Van dé ultieme hipstercombo de 'avolatte' (latte geserveerd in, jawel, een avocado), tot het ondiervriendelijk opfleuren van de tafel met een levende goudvis in een waterglas. Vernieuwend? Euh, misschien. Onappetijtelijk? Zeer zeker.