De tijden dat we sabbelend op het oor van een pluchen konijn naar Disneyfilms op een videorecorder - die we dan in rewind al volledig zag wegens niet teruggespoeld door gemakzuchtige broer/zus - zaten te turen, zijn helaas vervlogen. In 2017 swipen peuters zich gezwind zelf door Mickey en co. Tom Ward maakte van de Disney-personages digital natives, en liet daar meteen enige maatschappijkritiek in doorschemeren.