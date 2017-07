'Game of Thrones' sells: dat bewijst de reeks van Grieks Instagram-figuur Gregory Masouras. De man fotoshopte met zijn magische photoshop-krachten het hoofd van een iconische Disney-prinses telkens in dat van een 'Game of Thrones'-dame. En de vergelijkingen zijn nog niet zó van de pot gerukt als u zou denken. Al moeten de meeste Disney-prinsessen qua badass-gehalte helaas nog steeds schromelijk de duimen leggen voor hun 'Game of Thrones'-tegenhangers.