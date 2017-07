Jonathan Pauwels bekijkt de wereld op een net iets andere manier dan de doorsnee sterveling. Waar wij enkel een barst in een muur zien, ziet deze straatartiest een opportuniteit. Hij verwerkt à la Banksy miniscule muurschilderingen van arbeiders in het straatbeeld. Zeer fraai, maar let wel op dat u niet tegen een verkeerslicht aanbotst.