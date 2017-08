Bomen zijn al zo'n 370 miljoen jaar trouwe bewoner van deze planeet. En ook al is de mensheid goed op weg om daar verandering in te brengen, de plantenweelde in deze fotospecial lijkt nog even van plan te blijven. Deze 20 taaie bomen gedragen zich als een steeds weer opflakkerend herpesvirus en zouden onze teerbeminde minister Joke Schauvliege trakteren op stevig hoongelach.