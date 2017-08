Niet alles wat ooit in boekvorm wordt gegotenl hoeft wat ons betreft cultureel patrimonium te worden. Al willen we best geloven dat het boek 'Crafts for the Retarded' het leeuwendeel van de haatspuiers in de commentsectie van HLN aan een nobelere hobby kan helpen. Meer ongein vindt u terug in deze fotospecial!