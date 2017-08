Straatartiest Damon Belanger (gelukkig is 'Vlaams' geen veelvoorkomende voornaam in de VS van A) kreeg de opdracht om met zijn werk de creativiteit in een San Francisco een beetje op te drijven. Of hij daar met deze verrassende schaduwtekeningen ook in geslaagd is, is moeilijk in te schatten, maar dat hij bij enkele voorbijgangers een frisse glimlach op hun gezicht getoverd heeft, lijkt ons dan weer zéér aannemelijk.