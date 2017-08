Nostalgieflash! Wanneer we het werk van Kalen Hollomon bewonderen, komen er meteen ook herinneringen bovendrijven aan de tijd waarin Joepie-posters onze melancholische tienerharten en kamers opluisterden. De artiest laat oude magazineknipsels symbiotisch opgaan in het hippe straatbeeld van New York. Een meer dan geslaagde combinatie, volgens ons!