Nu er alweer een seizoen van 'Game of Thrones' achter ons ligt, zoeken sommigen naar allerlei uitwegen om het uitdijende zwarte gat te vullen. De volgende handigaard vond er niks beters op dan allerlei celebrities in de serie te fotoshoppen. Mocht The Donald ooit echt opdraven in de reeks, durven wij erop gokken dat zijn cameo even lang zal zijn als zijn, euhm, stropdas.