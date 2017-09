Ze konden onze argeloze kinderbreintjes misschien bedotten, maar nu we de wereld toch met een meer nuchtere blik bekijken, lijken de cartoons uit onze jeugd alsmaar onzinniger. Disney en co hanteren immers een volstrekt eigen logica en dat levert taferelen op waarbij genieën als Einstein en andere broekdragers zich beslist zouden omdraaien in hun graf.