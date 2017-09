Jarig zijn, het moet zowat elk kinderhart verblijden, met als summum de verjaardagstaart waar ze zich tegoed aan kunnen doen. De ouders in deze fotospecial bakten er echter niets van (not even sorry, woordspelingsbrigade). Laat horrorclown Pennywise nog ballonfiguurtjes komen plooien en het feest kan helemaal beginnen.