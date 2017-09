Hoe feeëriek een huwelijk ook moge zijn: de meeste kinderen gaan liever buiten een gat in de grond graven. Aan eindeloze ceremonies en kleffe openingsdansen hebben ze geen behoefte. Deze 20 exemplaren staken die verveling niet onder stoelen of banken, maar lieten zich graag betrappen op een geeuw of traan door de huwelijksfotograaf.