Vreemde vogels, die Japanners. Maar ook creatief, hetgeen blijkt uit deze kleurrijke modetrend die sinds kort her en der opduikt in Japan. 'Ishoku-hada' heet het fenomeen, wat zoveel betekent als 'opvallende huid'. Ze halen hun inspiratie uit anime, films en games en amuseren zich kostelijk, te zien in deze fotospecial!