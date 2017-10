De Zuid-Koreaanse illustrator Soo Min Kim moest hoogstwaarschijnlijk net iets te lang wachten op zijn frappuccino en ging dan maar creatief aan de slag met de bekers van Starbucks. Vooraleer hij ook bierviltjes in het vizier krijgt, willen we u zijn collectie koffiebekers alvast niet onthouden. Nog iemand spontaan zin in koffie?