Kijk, wij zullen de eerste zijn om toe te geven dat we in heel veel dingen niet zo goed (lees: belachelijk slecht) zijn. Kantklossen, bijvoorbeeld. Of relevante voorbeelden bedenken. Maar genoeg over ons, deze bomen maken hebben zo ook hun gebreken. Gelukkig hebben ze ook veel goede eigenschappen of ze waren al lang met uitsterven bedreigd. Oh, wacht...