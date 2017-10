Hedendaagse technologie heeft ervoor gezorgd dat de schilderkunst ietwat in de verdringing is geraakt. De aantrekkingskracht van bewegend beeld bleek helaas te groot. Kunstenaar Hazal Yalım heeft daar echter iets op gevonden door het implementeren van GIFjes - ergo: bewegend beeld - in enkele klassiekers van de schilderkunst. Bekijk hier deel 2 van zijn werk!