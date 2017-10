Levenslessen van Big Shaq: de koelste man ter wereld

Wat voor wijsheden kan de gewone sterveling distilleren uit de fratsen van Big Shaq? De bonkige grime-rapper heeft een rijk gamma aan geluidseffecten verstopt in z’n strottenhoofd en de helft van zijn woordenschat zal u niet in de Van Dale terugvinden. Naar alle waarschijnlijkheid is de brave man weinig meer dan een eendagsvlieg, maar toch: onze eigen viraliteit uitbuiten, is dat niet iets wat we beter allemáál zouden doen?

Big Shaq is het alter ego van Michael Dapaah, een Brit met Ghanese roots die het hoopt te maken in de comedy-wereld, en Big Shaq is, het moge duidelijk zijn, een parodie op Britse straatrappers die zich bedienen van het genre UK grime – een typetje dus, maar wel eentje met voeten in de aarde. Volgens Dapaah bestaan er immers honderden, zoniet duizenden Big Shaqs in de straten van Londen: jonkies die willen ontsnappen aan het straatleven, zo’n beetje alle word-snel-rijk-plannen uitproberen en doorgaans op zoek zijn naar hun big break.

Daarover maakte Michael Dapaah een reeks mockumentaries (documentaires voor de leute) met de klinkende naam ‘#SWIL’ (‘Somewhere in London’), waarin hij de draak steekt met dat soort jongelingen en het Londense straatleven op komische wijze dissecteert – oneindig veel beter dan dat geleuter van ‘Pride & Prejudice’ of ‘Downton Abbey’, als u het ons vraagt. Denk bij wijze van voorbeeld aan de rapper Stormzy – volgens sommigen een verloren tweelingbroer van Romelo Lukaku – die met zijn verzen zijn weg van de straat naar de studio vond. Grime rap zoals die van Stormzy is overigens agressieve gangsta rap met sterke invloeden van jungle, breakbeat, en elektronische muziek. Grime MC’s als Big Shaq zijn dus doorgaans stoere kerels, wat de persiflage uiteraard nog komischer maakt.

Big Shaq werd beroemd door een virale video van zijn optreden op het BBC-radioprogramma Fire in the Booth (in Shaqs woorden: faa in da boof). De stortvloed aan memes (spreek uit: miems, niet mémés) die het internet uit zijn performance wist te puren, katapulteerde Dapaah tot in de stratosfeer. Vooral ‘da ting go skrrra / pa pa ka ka ka / skibidi pa pa / and a pu pu purru pum / skiya / … ‘ bleek een regelrechte voltreffer – en zo klínkt het ook: Zeeslag spelen zal nooit meer hetzelfde zijn. Naast die bijna hypnotiserende klanken (tevens te horen ingeval van een defecte blender of knalpot) ging een ander zinnetje ook een eigen leven leiden: ‘The girl told me "take off your jacket" / I said "babes, man's not hot" / Yo, man can never be hot’ – een verwijzing naar de zelfverklaarde stoere bonken die zelfs in de warmste clubs hun winterjas aanhouden.

Check het optreden hier:

Na de onvoorstelbare online-populariteit van het optreden kwam Big Shaq, spitsvondige ondernemer als hij is, zo snel mogelijk op de proppen met een heuse videoclip. Daarin hangt hij rond in onder andere Miami, Toronto, en Amsterdam, met z’n matties te dansen op ‘Man’s Not Hot’ en op Miami Beach rond te hangen, in, uiteraard, een véél te warme jas met bontkraag. Tussendoor passeert DJ Khaled (inderdaad: die papzak met een neus voor collabs en letterlijk niets anders), die Big Shaq zelfs een legende noemt. Intussen vragen we ons af of Khaled doorheeft dat het allemaal maar om te lachen is. Shaquille O'Neal, de reusachtige basketballer én de originele Shaq, vindt het alvast niet zo grappig - hij richtte zelfs een diss track aan Dapaah (maar ook dat is, zoals zo'n beetje alles wat O'Neal doet, voor de lol).

Bekijk Big Shaqs clip hier:

De parodie gaat dus nog een graadje verder, maar de bliksemsnelle verspreiding van lolletjes op het internet doet het bronmateriaal ook snel opdrogen – Big Shaq zal nog veel meer fire uit de kast moeten halen om geen eendagsvlieg te zijn. Soit, om niet tezeer de azijnpisser uit te hangen: Dapaah is niets minder dan een genie, want hij maakt ten volle gebruik van zijn fifteen minutes of fame en probeert daar dan ook zo goed mogelijk op voort te bouwen. De vraag rest natuurlijk: hoe kunnen wij, gewone stervelingen, Dapaahs zakelijk vernuft in ons voordeel gebruiken?

Welnu, zoek in de eerste plaats een talent dat entertainend maar niet té impressionant is – vioolspelen, rubikskubussen oplossen, of sudoku’s ondersteboven invullen mag u al uit het raam flikkeren – zodat mensen er hartelijk om kunnen lachen zónder zich schuldig te voelen dat ze zelf dat talent niet hebben. Enkele voorbeelden: een pot Nutella in één keer opvreten, een puddinkje als een stofzuiger verzwelgen, anticlimactisch van de trap donderen, of doelbewust uw smoelwerk tegen een deurpost beuken; kwestie van de natuurlijke selectie wat te versnellen.

Big Shaq kan immers helemaal niet bovengemiddeld goed rappen of geniale lyrics schrijven – hij steekt gewoon de draak met een scene die zichzelf vaak veel te serieus neemt, of in ieder geval zo bekeken wordt door de buitenwereld. Zorg ten tweede dat dat talent in een relateerbare, korte video naar buiten komt, en dat uw niet-zo-bijzondere talent ook in andere contexten gebruikt kan worden – vervolgens doet het internet al het werk helemaal zelf; zo’n beetje als de verspreiding van soa’s op een festival.

Als u eenmaal de status van viraal fenomeen bereikt hebt, hoeft u enkel al uw poen bij elkaar te schrapen om een professionele video uit uw endeldarm te persen, et voilà: uw weekje roem wordt al snel een máánd roem. Wat er daarna gebeurt? Dat leest u maar in uw horoscoop!