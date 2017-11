Column: Is uw vrouw (of man!) een gold digger? Grace Mugabe doet het beter!

Verdenkt u uw partner ervan getrouwd te zijn omwille van uw vette bankrekening? Is uw bankkaart voor hem of haar belangrijker dan uw beminnelijke hartje? Niet getreurd, want het kan altijd erger – maar niet erger dan Grace Mugabe .

Robert en Grace Mugabe, die twee imbecielen die men momenteel met een hoop bombarie van de Zimbabwaanse troon wil stoten, stapten ongetwijfeld níét met het oog op eeuwigdurende liefde in het huwelijksbootje. Hoe wij dat weten, afgezien van onze nachtelijke visioenen en profetische koortsdromen? Heel simpel: Grace Mugabe is het absolute prototype van de gold digger, een vrouw (of man, zo inclusief zijn we wel) die enkel en alleen trouwt voor het geld. De écht goede goudgravers zetten hun klauwen het liefst in de gerimpelde garnaalkroket van een oude gluiperd, aangezien dat soort heren vermoedelijk snel dood zal neervallen.

Het is een wet der natuur: alle mannen hebben nood aan een sterke vrouw aan hun zijde, óók stinkend rijke steenbokken – bonuspunten, schijnt het, als de heer een machtswellustige dictator is die niet terugdeinst voor wat misdaden tegen zijn eigen bevolking, terwijl het vrouwtje louter fungeert als frisgroen lenteblaadje. Bij Robert en Grace ligt het wat anders: Grace is een professionele schatkistplunderaar, een piraat die de zeven zeeën afschuimt op zoek naar goudgelakte mannenharten, een gewiekste shopaholic die haar verleidingstrucs gebruikt om miljoenen binnen te rijven. We hebben hier dus niet te maken met zomaar een mevrouwtje dat met haar vingers staat te draaien en braaf wacht op wat zakcentjes, nee, Grace berooft haar land als ware het een nachtwinkel tijdens de rellen op het Muntplein.

Haar eerste verovering was een gevechtspiloot – naar het schijnt geen slechte vangst, als we op het gekwijl over de piloten uit 'Top Gun' mogen afgaan. Desalniettemin bleek portefeuille van de vliegenier niet vet genoeg, want Grace ging ervandoor met haar baas – inderdaad, Robert Mugabe, de man met onweerstaanbare charmes en onuitputtelijke geldbuidels, maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Het duivelspaar is nu al meer dan twintig jaar getrouwd, en heeft Zimbabwe al een fortuin afhandig gemaakt.

Onze teergeliefde ‘Gucci Grace’ kan immers met haar ene hand poen graaien uit de al zo magere geldkoffers van Zimbabwe, en met de andere hand die zuurverdiende centen over de balk smijten in de duurst mogelijke winkels. Miljóénen geeft dat mens uit aan kleren, juwelen, en parfums – Jani is er niks tegen, quoi – terwijl de gewone Zimbabwaan zich krom moet werken en dan nóg verhongert. Daarbovenop zorgt ze er al jaren voor dat haar man, tevens wereldrecordhouder corruptie, aan de macht blijft, en de bevolking geen uitweg vindt uit het lijden veroorzaakt door zijn ijzeren regime.

Grace is overduidelijk een crimineel meesterbrein, en dat zien we weerspiegeld in haar opmerkelijke diploma: een doctoraat in de sociologie. Sterkst van al is het feit dat Grace daar maar twee jaar voor nodig had – half zo lang als gewoonlijk - dus we hebben hier te maken met een genie. Saillant detail: de grote baas van de universiteit was, inderdaad, onze Robert.

Een genie, een miljonair, een dictatorsvrouw, én getrouwd met een man die met zijn 93 levensjaren elk moment dood kan neervallen – op Roberts begrafenis hoort Grace niet de kerkklokken luiden maar de kassa rinkelen, dat kunnen wij u verzekeren. Mevrouw Mugabe, keizerin der golddiggers, heeft haar leven goed voor elkaar.