Een heel jaar lang de vinger aan de pols van de actualiteit houden? Een titanenwerk! Zo eentje waar we de verschillende nieuwsdiensten best dankbaar voor zijn, want intussen kon het Gat van de Wereld zich focussen op het nieuws in de marge. En jongenslief, er was héél wat nieuws in de marge. De mosseltjes op de Persgroepboeg, uw wind uit de zeilen, hier is het beste van het Gat van de Wereld 2017!