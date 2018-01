10 vermakelijke misbaksels van de slechtste tattoo-artiest ter wereld (fotospecial)

Als u zin heeft om uw leven helemaal om te gooien en vanaf nu door het leven te gaan als een marginale beer, moet u zeker en vast langsgaan bij Synyster Ink. Een tattoo-artiest zouden we hem niet durven noemen, maar zijn creaties hebben wel, euhm, iets. Op Facebook omschrijven zijn fans de tatoeages als volgt: 'Ze zien eruit alsof Stevie Wonder ze gezet heeft. Dronken met de naald in zijn mond, terwijl hij piano aan het spelen was' en 'De tattoos zien eruit alsof Miley Cyrus ze gezet heeft met de naald tussen haar billen, terwijl ze aan het twerken was'. Kijk vooral naar de foto's en oordeel zelf.