In een Disney-film zult u nooit iemand betrappen op neuspeuteren of het laten van een scheet. Het is ook weinig waarschijnlijk dat het glazen muiltje niet aan Assepoester toebehoort, maar aan een jongeman. Het is nog minder waarschijnlijk dat de prins uiteindelijk zou trouwen met die jongeman en er een kindje mee adopteert. 'Saai en achterhaald' vond de Mexicaanse artiest José Rodolfo Loaiza Ontiveros. En dus toont hij maar wat graag hoe Disney-figuren in het echte leven zouden staan.