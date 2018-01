Over dit speelgoeddesign is blijkbaar niet erg lang nagedacht (fotospecial)

In de Humo van deze week vertelt talentanaliste Danielle Krekels dat het speelgoed waar u als kind mee speelde, veel zegt over wie u bent. Aan de hand van hun kinderspeelgoed gidst ze mensen naar hun ideale job of studiekeuze. Soms draaien speelgoedontwerpers echter een beetje door en gaat het grondig mis. Een Barbie-hoofd dat gebruikt wordt als paardenstaart en actiefiguren met uitsteeksels op ongepaste plekken. Wij vragen ons af welke conclusies de talentanaliste daaruit zou trekken...