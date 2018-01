Zoekt u nog inspiratie voor een bizar kapsel? Deze vintage platenhoezen kunnen misschien helpen! (fotospecial)

We hebben allemaal wel een fase gehad waarbij we door het leven gingen met een uiterst bedenkelijk kapsel. Indien u ten stelligste beweert van niet, zit u waarschijnlijk nù in die fase en moet u dringend naar de kapper. Een echte kapper welteverstaan en niet uw oma die uw haar met de keukenschaar te lijf gaat. Als u het beeldmateriaal van uw bedenkelijke-kapsel-fase op 'mysterieuze' wijze intussen deed verdwijnen, hoeft u zich nergens voor te schamen. De leden van een aantal christelijke popbands en hun kapsels staan helaas voor hen wel voor eeuwig op beeld. Gênant. En grappig. Maar goed, lid zijn van een christelijke popband is sowieso gênant. En grappig.