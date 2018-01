Hoewel het u misschien zal verbazen, is de vrouw in onze moderne samenleving niet meer alleen in de keuken terug te vinden. Bovendien hoeft ze ook niet meer slaafs alles op te volgen wat haar man haar opdraagt. In de jaren '50 was dat echter nog anders. In reclames werden vrouwen toen geportretteerd als een glimlachende, onderdanige 'huismeid'. Fotograaf Eli Rezkallah besloot om de absurditeit hiervan aan te tonen door de rollen eens om te draaien.