Loser in de liefde? U bent niet de enige! (fotospecial)

Met de feestdagen achter de rug, de goede voornemens nog fris in het geheugen en valentijn in het vooruitzicht, is januari dé maand bij uitstek om op zoek te gaan naar de nieuwe liefde van uw leven. Een enigszins bevredigend, online gesprek is jammer genoeg geen garantie voor een geslaagde eerste date. Meer nog: niet zelden draait die uit op een regelrecht fiasco. Als het enige troost kan bieden: u bent niet de enige met desastreuze eerste afspraakjes en het kan zelfs altijd nog erger.