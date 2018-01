Van deze boekenreeks bestaan voorlopig enkel de covers, maar we durven er ons hand voor in 't vuur steken: als designer Sean Tejaratchi ooit een ghostwriter én een uitgever vindt, zou zijn 'The Bg Book of Online'-reeks wel eens in de top 10 der bestellers kunnen opduiken. We weten al exact wie we welk boek uit de reeks cadeau zouden doen. En u?