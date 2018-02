21 paar schoenen die we voor geen geld in de wereld zouden dragen (fotospecial)

Volgens wetenschappelijk onderzoek zeggen uw schoenen meer over u dan u denkt. Zo zouden vriendelijke en inschikkelijke mensen eerder praktische schoenen dragen en is de kans groot dat u last heeft van bindingsangst als u uw voetjes elke ochtend in fancy en perfect onderhouden schoeisel schuift. Wat het dragen van deze extreem lelijke en bizarre schoenen over u zegt, staat dan weer niet in het onderzoek, maar naar alle waarschijnlijkheid betekent het dat u rijp bent voor het gekkenhuis. Meer lelijks vindt u trouwens op de Instagram van Rebel Royale.