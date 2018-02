Hoewel het leven een strijd is, zijn er toch af en toe van die momentjes waarop het geluk aan uw kant lijkt te staan. Een omgevallen boom die uw auto net niet raakt, sleutels die net niet in de rioolput vallen of spijkers die uw voet of band net missen... Of dat nu te danken is aan goeie karma of een almachtige God laten we in het midden, feit is dat het gewoon vree wijs is!