Wanneer u weer eens tijd teveel heeft, is YouTube het ultieme tijdverdrijf. Uren aan een stuk filmpjes kijken en doorklikken. Tot u op een gegeven moment op het rare deel van YouTube terechtgekomen bent: vage filmpjes met uiterst bizarre titels en al even bevreemdende thumbnails... Deze Twitter-account vond dat het hoog tijd was om de mooiste (lees: raarste) thumbnails te verzamelen.